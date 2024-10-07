Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi!
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Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Beldesi mevkiinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tanker içerisinde bulunan akaryakıt yola döküldü.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 27 ABJ ... plakalı akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Akaryakıt tankeri yan yatarak devrildi. Büyük faciadan dönülen kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Tanker şoförünün kendi imkanları çıktığı kazada yangın ihtimaline karşı anında Başverimli Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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