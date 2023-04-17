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Şırnak'ta PKK operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak'ta PKK operasyonu: 29 gözaltı
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Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Nisan tarihleri arasında il genelinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 8 şüpheli de emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler şırnak pkk kck gözaltı
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