Şırnak'ta PKK operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Nisan tarihleri arasında il genelinde terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 8 şüpheli de emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA