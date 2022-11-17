Şırnak'ta PKK'ya büyük operasyon

Şırnak'ta bin 71 personelin katılımıyla ''Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu'' başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.



Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.



Operasyonun başlangıcından bugüne kadar nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez ilçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 mağara ve 6 sığınakta 1 adet 12.7 mm uçak savar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet 12.7 milimetre uçak savar silahı sehpası, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 adet makinalı tüfek namlusu, 4 adet havan mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 7 bin adet muhtelif çapta mühimmat, 71 adet el bombası, 14 adet anti-tank mayını, 40 adet el bombası tapası, 39 adet muhtelif çapta silah şarjörü, 3 bin adet Bixi mayonu, 200 adet havan sevk barutu, 6 adet araç telsizi, 3 adet el telsizi, 6 adet EYP, 3 kilogram C4 patlayıcı, 9 adet EYP basma düzeneği, 44 adet EYP ateşleme sistemi, 1 adet EYP ateşleme sistemi kumandası, 41 adet elektronik devre, 1 adet 6’lı pil bloğu, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2 adet rüzgar ölçer, 32 adet tüp, 750 kilogram gıda maddesi, 350 adet yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

İHA