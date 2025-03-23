İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturma yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutuklandı.