Sivas'ta hortum etkisi: Bazı evlerin çatıları uçtu

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Sivas’ın Zara ilçesinde öğle saatlerinde biranda ortaya çıkan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum Kızılırmak kenarında bulunan bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatıların uçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.