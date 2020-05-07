Skandal iddia: ''Ücretsiz testin numunesi için para istediler''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2 Mayıs tarihinde Gebze’de açıldığını açıkladığı korona virüs testi laboratuvarı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze’de kurulan test merkezi için numune toplama yetkisi verilen firmanın ücret talep ettiğini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ücretsiz olduğu açıklanan Covid-19 testleri için Gebze’de kurulan test merkezine numune toplayan bir kuruluşun ücret talep etmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Test edilecek numuneleri, hangi kriterlere göre seçildiği belli olmayan bir kuruluşa toplatmak suretiyle gelir kapısı yaratmak, hem can derdindeki vatandaşın cebine hem de sanayinin sağlıklı bir şekilde işleyişine zarar vermekte. Test bedava, numune toplamak parayla’ diyerek aklımızla alay etmeyin. Hiç kimsenin canı satılık değil!”

Tarhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki sanayi kuruluşlarının güvenli ve sağlıklı koşullarda üretim yapabilmesi için Kocaeli Sanayi Odası’nın işbirliği ile Gebze’de kurulan test merkezi, saha personeli bulunmamasını ve olası karışıklıkların önlenmesini gerekçe göstererek, numune toplama işini özel bir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) firmasına vermiştir. Kocaeli Sanayi Odası’nın hizmet alımı yoluyla yetkilendirdiği firma Aker OSGB iken, bölgede faaliyet gösteren kırka yakın diğer OSGB firmaları bu ihalenin ne şekilde yapıldığını ve aranan hangi şartların Aker OSGB’de bulunduğunu merak etmektedir. Gebze Ticaret Odası üyesi olan onlarca OSGB firması yok sayılırken, böyle bir ihalenin gerçekten yapılıp yapılmadığı dahi belirsizdir.”

LABORATUVAR KİMLERİN RANT KAPISI OLDU?

Numune toplama işinin verildiği firmanın, numune başına 30 TL ücret talep edilmesinin zaten kriz koşullarında ayakta durmaya çabalayan sanayi sektörüne destek değil köstek olduğunu belirten Tarhan, şöyle devam etti:

“Covid-19 testlerinin ücretsiz olduğuna dair medyada çıkan açıklamaların aksine, bugün Kocaeli bölgesindeki sanayi kuruluşlarından, binlerce çalışanının sağlıklarını korumaları için test başına bir ücret ödemeleri istenmektedir. Üstelik bu uygulama, “test bedava, numune toplamak ücretli” denilerek kılıfına uydurulmuştur. Salgın döneminde sanayi üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak üzere kurulduğu söylenen bu laboratuvarı kimler yeni bir rant kapısı olarak görmektedir?”

İHALEYİ GÖZDEN GEÇİRİN, BU UYGULAMAYA DERHAL SON VERİN

Numunelerin toplanması işinin açık ve şeffaf bir şekilde ve bölgedeki tüm ilgili kuruluşların katılımına açık bir şekilde ihale edilmesi gerektiğini belirten Tarhan, sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin Covid-19 testlerinin de ücretsiz olması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Sanayi çalışanları, ülkemizin geleceği için alın teri akıtmakta, bu zorlu dönemde dahi Türkiye’de çarkların dönmesi için mesai yapmaktadırlar. Göz bebeğimiz olarak bakmamız gereken bu kesimden hem numune alınması hem de o numunelerin testlerinin yapılması ücretsiz olmalıdır. Hangi kriterlere göre seçildiği belli olmayan bir kuruluşa numune toplatmak suretiyle gelir kapısı yaratmak yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir. Kimsenin canı satılık değil!”