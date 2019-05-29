Skandal kitabın yazarı ve yayıncısıyla ilgili flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki, adliyeye sevk edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Topçu ve Şevki, adliyeye gönderildi.





YAYINEVİNİN SAHİBİ TESLİM OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

KİTABI SAVUNMUŞTU

Pedofili içerdiği satırlarla sosyal medyada büyük tepki çeken Abdullah Şevki'nın yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alattin Topçu, kitabı savundu.

"KARGA BEYNİNİZ"

Topçu, yaptığı paylaşımda "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullandı. Pedofiliyi savunan bu paylaşımının büyük tepki almasının ardından, yayıncı paylaşımı sildi.

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