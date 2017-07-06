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  3. 06 Temmuz 2017 23:50

Skandal paylaşım için AA'dan yanıt geldi

Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olduğu iddia edilen Tufan Güneş isimli Twitter hesabı için Anadolu Ajansı'ndan açıklama geldi.

Skandal paylaşım için AA'dan yanıt geldi
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Anadolu Ajans'ın (AA) foto muhabiri olduğu iddia edilen Tufan Güneş isimli şahsın Twitter hesabından paylaşıma ilişkin AA'dan açıklama geldi.

Anadolu Ajansı muhabiri olduğu edilen Tufan Güneş isimli bir kişinin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf büyük tepki çekti. DHKP-C'li teröristlerin İstanbul'un muhtelif yerlerinde yaptığı gösterileri 'adalet yürüyüşü'ymüş gibi gösteren fotoğraf ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve Mustafa Kemal Atatürk portresinin yanyana kullanıldığı bir fotoğraf üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'den de çok sert bir çıkış geldi.

Tufan Güneş, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Teröristler sözde adalet istiyor. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz" ifadelerini kullandı. Güneş'in yaptığı paylaşım kısa sürede büyük tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de söz konusu fotoğrafa ilişkin sert bir açıklama yaptı ve "IQ'su ayakkabı numarasından küçük olan AA muhabiri utanmadan bunu paylaşmış... Hadi photoshopu anlamadın, bu sıcakta mont mu giyilir, aptal.!" ifadelerini kullandı.

fotoğraf , tufen güneş , anadolu ajansı