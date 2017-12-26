Skandal sözler söylemişti... O öğretmen söylediklerini savundu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan ve beden eğitimi dersine çıkan kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen Felsefe Öğretmeni E.H.’ye yönelik tepkiler sürüyor. Skandal paylaşımlar CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt tarafından Meclis’e taşınırken, H. kendini “Tüm paylaşımlarımdan sevap bekliyorum” diyerek savundu.



Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre; Beden Eğitimi dersinin zinaya zemin hazırladığını ve kız öğrencilerin giydiği eşofmanların onları çıplak yaptığını savunan H., gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendini şu ifadelerle savundu:

“Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır, isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. ‘Bu bir inanç meselesi’ derim. Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, sıkıntısı olan açıklama ya da tekzip talebi hakkını kullanabilir... Eleştiriye açığım hakaret suç.”

"Müslüman kızın ya da kadının çıplaklık sınırı nedir?”

Öte yandan ‘çıplaklık sınırı’nı da tartışmaya açan H., “Bir Müslümanın çıplak olması demek Allah’ın sınırları dışında giyinmiş olmaktır... Diyanete ya da N. Hatipoğlu’na sorun; Müslüman kızın ya da kadının çıplaklık sınırı nedir?” paylaşımında bulundu.

CHP'li Bozkurt Meclis gündemine taşıdı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan E.H.’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları TBMM gündemine taşıdı.

H.’nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP’li Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan E.H.’nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya’da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu.”