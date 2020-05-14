Sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı!

Afrika’dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Bilim Kurulu üyeleri özellikle pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): “Afrika’dan bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege’de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına neden olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul’da ise 30-31 derece olur. Güney Marmara’da Balıkesir ve Bursa’da 35’e kadar da çıkabilir. İstanbul’daki sıcaklıklar yaz sıcaklıklarının 2-3 derece üzerinde olacaktır. Çünkü İstanbul’un yaz sıcağı ortalaması 28-29 derecedir. En sıcak gün cuma görünüyor. 30’u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özelikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler.”

BİLİM KURULU ÜYESİ: ÖNLEM ALIN

Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu Üyesi): “Havalar güzelleşiyor. Hepimiz çok sıkılmış olabiliriz. Ama dört temel kurala mutlaka uymalıyız: Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeye uymak, maske ve hijyen. Bunlar yeni normalimiz. Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu önlemleri almadan dışarı çıkmasınlar.”

Prof. Dr. Akın Kaya (Bilim Kurulu üyesi): “65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıktıklarında güneşte çok aşırı kalmasınlar. Oruç tutanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar daha çok dikkat etsinler. Sosyal mesafe ve maske yine şart. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olmadığı bazı sahil bölgelerindeki vatandaşlarımız da ‘Hava ısındı artık bir şey olmaz’ havasına girmemeli. ‘Güneş çıktı, virüsün etkisi azaldı’ diye bir şey yok.”

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