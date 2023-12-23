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Sokak düğününde ortalık karıştı: Gözaltılar var!

Sokak düğününde ortalık karıştı: Gözaltılar var!
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Şanlıurfa'da, sokaktaki düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ile davetlilere arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grubun yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtığı iddiasıyla çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Duruma öfkelenen bir grup, polislerle tartıştı. Kalabalık, tartışma sırasında polislerin üzerine yürüdü, ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından düğün sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada çocuklar ve kadınların korktuğu da görüntülere yansıdı. 

DHA

Etiketler şanlıurfa sokak düğünü gürültü polis
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