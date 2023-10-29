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SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı

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Türk havacılığının gururlarından SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir ve başkent semalarında gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK, Anıtkabir ve Başkent semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, izleyenlerin adeta nefesini kesti.

Etiketler anıtkabir solotürk Atatürk
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