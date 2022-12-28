Türkiye'de henüz ne tarihi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ne de muhalefetin adayının belli olmadığı 2023 seçimleri için geride bıraktığımız Kasım ayında yapılan son 14 seçim anketinin ortalaması alındı.

Twitter'da yaptığı anket paylaşımları ve istatistikleri ile bilinen "Anketler ve Raporlar" sayfası, kasım ayında yapılan 14 anketin ortalamasın alarak seçmen eğilimlerini değerlendirdi. Anket sonucuna göre iktidar ortağı MHP düşürülen barajın da altında kalırken, yeni kurulan partilerin oy oranları da ortaya çıktı.



14 anketin ortalaması alınarak oluşturulan sonuca göre partilerin oy oranları şöyle:



AK Parti: Yüzde 33,7 ( Ekim ortalaması % 32,6 )

CHP: Yüzde 25,7 ( Ekim ortalaması % 26,6 )

İYİ Parti: Yüzde 13,6 ( Ekim ortalaması % 13,3 )

HDP: Yüzde 10,1 ( Ekim ortalaması % 10 )

MHP: Yüzde 7,2 ( Ekim ortalaması % 7,4 )

DEVA: Yüzde 2,2 ( Ekim ortalaması % 2,4 )

Zafer Partisi: Yüzde 1,5 ( Ekim ortalaması % 2,1 )

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3 ( Ekim ortalaması % 1,3 )

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,3 ( Ekim ortalaması % 1,2 )

Gelecek Partisi: Yüzde 1,1 ( Ekim ortalaması % 1,6 )

Saadet Partisi: Yüzde 0,9 ( Ekim ortalaması % 0,8 )

Memleket Partisi: Yüzde 0,7 ( Ekim ortalaması % 0,7 )

TİP: Yüzde 0,6 ( Ekim ortalaması % 0,6 ) EKİM AYINDAKİ 14 ANKET ORTALAMASI Öte yandan Ekim ayında da Ada, Aksoy, Alf, Area, Artıbir, Asal, Avrasya, MAK, Metropoll, ORC, Piar, Themis, Tüsiar ve Yöneylem, kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan 14 seçim anketlerinin ortalaması alınmıştı. İşte 14 şirketin, Ekim ayında yapmış olduğu 14 seçim anketinin sonuçlarının ortalaması: AK Parti: 32,6

CHP: 26,6

İYİ Parti: 13,3

HDP: 10,0

MHP: 7,4

Deva Partisi: 2,4

Zafer Partisi: 2,1

Gelecek Partisi: 1,7

Saadet Partisi: 0,9

Memleket Partisi: 0,7 Son 14 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuç!Politika