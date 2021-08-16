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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 287 bin 947 testin sonucuna göre 18 bin 163 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 16 bin 642 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 165 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir, Bilecik, Ankara, Hakkari, Ordu, Yalova, Bartın, Burdur, Tunceli, Giresun, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Artvin, Uşak, Bolu, Sinop  ‘mavi iller’ arasında yer alıyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 79,1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 77,9 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 70,5 ile İstanbul bulunuyor.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var."

Etiketler korona koronavirüs vaka 16 ağustos sağlık bakanlığı
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