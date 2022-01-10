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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testin sonucuna göre 65 bin 239 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 38 bin 242 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 141 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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