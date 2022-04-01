Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 45 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 265 bin 362 testin sonucuna göre 13 bin 367 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 858 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 45 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.