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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

 Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 1. doz aşılamada yüzde 91,9 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova izliyor. Yüzde 47 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir, Bilecik, Ankara, Hakkari, Ordu, Yalova, Bartın, Burdur, Tunceli, Giresun, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Artvin, Uşak, Bolu  ‘mavi iller’ arasında yer alıyor.

1. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 78,7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 77,5 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 70 ile İstanbul bulunuyor.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız."

Etiketler Koronasiklet
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