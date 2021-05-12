Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2021'e ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 13 bin 29 vaka tespit edildi, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.