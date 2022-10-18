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Son ankette çarpıcı sonuçlar: Ekonomi iyi mi yoksa kötü mü yönetiliyor?

Son ankette çarpıcı sonuçlar: Ekonomi iyi mi yoksa kötü mü yönetiliyor?
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Türkiye'deki artan enflasyon gündemdeki yerini korurken, Metropoll'un son anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.

Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı gündemdeki en önemli konu olarak yerini koruyor. Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketinde katılımcılara "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"İYİ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNENLER YÜZDE 16 ARTTI"
Sonuçlara göre beş ay önce ekonomin kötü yönetildiğini düşünenler yüzde 77'den yüzde 62'ye düştü. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20'den yüzde 36'ya yükseldi.

 

"AK PARTİ'YE GERİ DÖNÜŞLERİN ARKASINDAKİ FAKTÖR BU"
Araştırma şirketinin kurucusu Ozer Sancar da sosyal medya hesabından "Beş ay önce halkın %77'si ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken bu ay bu oran %62'ye düşmüş. İyi yönetildiğini düşünenler %20 iken bugün %36'ya yükselmiş. Kararsızlar içindeki eski AKP'lilerin geri dönmesini sağlayan asıl faktörün bu olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler ekonomi sonuç anket
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