Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber!
Güncelleme:

ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında AK Parti ve MHP'deki oy kaybının devam ettiği görülürken, CHP ile DEM Parti'nin oylarını arttırdığı görüldü.

ALF Araştırma, olası bir genel seçimde yurttaşların oy tercihlerine ilişkin bir araştırma yaptı.

6-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette, yurttaşlara "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yapılan araştırmanın sonucunda, CHP birinci parti olarak çıktı.

Katılımcıların yüzde 33.1’i CHP’ye oy vereceğini ifade ederken yüzde 30.6’sı ise AK Parti’ye oy vereceğini belirtti.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 33.1
AK Parti: Yüzde 30.6
DEM Parti: Yüzde 9.1
MHP: Yüzde 8.5
Zafer Partisi: Yüzde 4.4
İYİ Parti: Yüzde 4.1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.3
Anahtar Parti: 1.8
Türkiye İşçi Partisi: 0.9
Diğer partiler: Yüzde 4.2

