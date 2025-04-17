Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı

Uzun süredir peş peşe açıklanan seçim anketlerinde Türkiye'nin birinci partisi özelliğini yitirdiği gözlenen AK Parti ve TBMM'ye girebilme barajı olan yüzde 10 kuralının sınırında olan MHP'yi yıkacak bir seçim anketi sonucu daha açıklandı.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, AREA Araştırma anketinin “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2025”in sonuçlarını köşe yazısında aktardı. Erkin, CHP ile AK Parti arasındaki 5 puana yaklaşan farka dikkat çekerek, “CHP yüzde 35 ile birinci parti. AKP’nin yüzde 30.6 ile ikinci sırada olduğu görülüyor. Yüzde 7 ülke barajı düşünüldüğünde ittifaksız dört partili bir meclis aritmetiği karşımıza çıkıyor. CHP yüzde 35, AKP yüzde 30.6, DEM Parti yüzde 8.6, MHP yüzde 7.6” dedi.

Diğer partilere de değinen Erkin, Zafer Partisi’ndeki artışa ayak bastı. Erkin, “İYİ Parti’nin yüzde 6.6 ile parlamento dışında kaldığı, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının etkisiyle Zafer Partisi’nin yüzde 4.2 ile yükselişte olduğu dikkat çekiyor. Toplam seçmende kararsızların oranıysa yüzde 19” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diplomasının iptali nedeniyle aday olamaması durumunda ise katılımcıların CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim yüzde 42.3’le Mansur Yavaş oldu. “Belirtilen isimler, cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kazanabilir mi?” sorusuna verilen cevaplar sonucunda; Mansur Yavaş yüzde 55.8, Ekrem İmamoğlu yüzde 55.5, Tayyip Erdoğan yüzde 42.7, Özgür Özel yüzde 29.7 çıktı.

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