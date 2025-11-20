SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor''

Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırmacılarından Hakan Bayrakçı, başkanlığını yaptığı SONAR Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını satır satır yorumlayıp AK Parti iktidarına kötü haberi verdi.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye genelinde yaptıkları ve katılımcılara, "İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ile açılan soruşturmalar eşit ve adaletli bir şekilde yürütülüyor mu?" sorusunu yönelttikleri anketi değerlendirdi.

Gazeteci Özlem Gürses'in Youtube kanalına konuk olan ve bugün seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların yüzde 35,3'ü ve MHP seçmeninin yüzde 44,8'i "soruşturmaların adaletsiz yürütüldüğünü" düşündüklerini söyleyen Bayrakçı, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşlarının üçte birinin belediyelere yönelik soruşturmaların adaletsiz olduğunu düşünmesinin çok çarpıcı olduğunu kaydetti.

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, belediyelere yönelik soruşturmaların kamuoyunda büyük ölçüde “adil bulunmadığını” belirterek, AK Parti seçmeninin bile üçte birinin sürece güvenmediğini söyledi. Bayrakçı, “AK Parti seçmeninin yüzde 35’i bile bu süreçlerin adil yürümediğini düşünüyor. Bu çok çarpıcı bir sonuç” dedi.

Araştırmacı ve kamuoyu analisti Hakan Bayrakçı, belediyelere yönelik denetimler ve açılan soruşturmalar üzerine yapılan son anketin sonuçlarını değerlendirdi.

Bayrakçı açıklamalarında kamuoyundaki adalet algısının iktidar tabanında dahi ciddi şekilde sarsıldığını belirtirken, Türkiye genelinde seçmenlerin %63,2’si denetimlerin ve soruşturmaların adil yürütülmediğinin ortaya çıkmasını "son derece yüksek ve dikkat çekici" olarak değerlendirdi.

Hakan Bayrakçı, yapılan anket sonuçlarında Türkiye'de her 5 kişiden 4'ünün belediyelere yönelik denetimlerin eşit yapılmadığına inandığının ortaya çıktığını belirterek "Herhangi bir ülkede, herhangi bir konuda kamuoyundan yüzde 90’a yaklaşan bu tür sonuçlar almak çok zordur. Bunun kendisi, soruşturmaların toplumun büyük kısmı tarafından şüpheyle karşılandığını gösteriyor" dedi.

CHP seçmeniyle ilgili de çarpıcı bir analiz yapan Hakan Bayrakçı CHP seçmeninin yüzde 7’lik bir kesiminin belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların haklı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Bayrakçı "CHP seçmeninin yüzde 88’i soruşturmaları tamamen haksız bulurken, yüzde 7'lik kesim CHP içinde önceki yönetimden yana duranlar ya da yeni yönetimle ilgili eleştirileri olanlar olabilir." dedi.

AK Parti seçmeninin tavrını yorumlayan Hakan Bayrakçı sonuçları "olağanüstü" diyerek değerlendirirken ankette AK Partili seçmenlerin yalnızca %45’inin soruşturmaların adil yürütüldüğünü düğündüğünü yüzde 35'inin ise aksini söylediğini belirtti.

AK Parti'nin kendi tabanını ikna etmekte zorlandığını belirten Bayrakçı, "İktidar partilerinde seçmenlerin genellikle yüzde 75–90 bandında kendi hükümetlerinin uygulamalarını desteklediğini görürüz. Ancak bu konuda AK Parti seçmeninin üçte birinin açıkça ‘Bu işler adil yürütülmüyor’ demesi çok dikkat çekici" dedi.

MHP seçmenin tercihlerini de değerlendiren Hakan Bayrakçı, MHP'liler yüzde 44,8 oranında soruşturmaların adaletsiz yürütüldüğünü söylerken, yüzde 34,3 ise soruşturmaların eşit ve adaletli biçimde yürütüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Bayrakçı, MHP içindeki bürokratların pek çoğunun da belediye soruşturmalarını onaylamamasına rağmen parti stratejisine uygun şekilde hareket etmiş olabileceklerini dile getirdi.

Oyunu bugün seçim olsa DEM Parti'ye vereceğini söyleyen vatandaşların yüzde 86,4'ü soruşturmaların adaletsiz şekilde yürütüldüğünü söylerken; yüzde 7,1 oranındaki DEM Parti seçmeni soruşturmaların adaletli olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan anketin Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen casusluk iddialarına ilişkin bölümünde de katılımcıların %53,8’i, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında ortaya atılan casusluk suçlamalarına inanmadığını belirtti. Hakan Bayrakçı, bu sonuçları ise "Toplum, siyasi pozisyonları nedeniyle öne çıkan isimlere yönelik casusluk iddialarına itibar etmemiş. Türkiye’de uzun yıllardır gazetecilik yapan, büyükşehir belediye başkanı olan veya siyasi danışmanlık yapan kişilerin casuslukla suçlanması zaten kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Bu, ciddi bir stratejik hata olarak görülüyor." ifadeleriyle değerlendirdi.

Serhan Işılay / Haber3com