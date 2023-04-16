Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı
Sosyal medyada hızla yayılan videoda yerde oturan bir kız çocuğunun üstüne patates kızartması fırlatan kişiye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
Çirkin hareketi yapan kişi eleştiri oklarının hedefi oldu. Kimliği belrsiz kişinin kız çocuğuna patates kızartması fırlattığı anlar sosyal medyadan gündem oldu.
CANLI CANLI KAYDEDİP PAYLAŞTI
Twitter'da birçok kullanıcının paylaştığı o videoda bir kişinin elinde karton kutu içinde patates kızartmasıyla yürürken kayıt aldığı görülüyor.
ÜSTÜNE FIRLATIP KAÇTI
Kaldırımda yere oturmuş bir kız çocuğu gören kişi elindeki patates kızartmasını çocuğun üstüne fırlatıyor. Devamında ise hızla uzaklaşıyor ve arkada bıraktığı çocuğun serzenişi duyuluyor.
SKANDAL İFADELER!
Sosyal medya kullanıcıları çocuğun dilenci olduğunu belirtirken videoda yazan "Al bunları bugün eve erken dön" ifadeleri ise ayrı tepki çekti.
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