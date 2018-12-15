Sosyal medya kitap çalıp sonra geri getiren köpeği konuşuyor

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan video, çok sayıda beğeni alarak yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Filmlere konu olacak olay Isparta Kutlubey Mahallesi 1001. Sokak üzerindeki bir kitapçıda 27 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Hasan Yırık isimli işletmecinin içeride olduğu anlarda kapı önünde bulunan Gandalf isimli köpek, rafların önünde bir süre oyalandı. Sonra rafta bulunan bir kitabı alarak uzaklaşmaya başladı. İşletmecinin seslenerek çağırması üzerine geri gelen Gandalf isimli köpek raftan çaldığı kitabı teslim edince, tavuk döner ile ödüllendirildi. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"KİTABI ONDAN GERİ ALDIM, SONRA TAVUK DÖNER ISMARLADIM"

Yaşanan olayı anlatan işletmeci Hasan Yırık, “Kasım sonuna doğruydu, akşam saat 19.00-20.00 civarlarıydı. Ben burada kitap düzeltiyordum. Bir sokak köpeği, buralarda dolaştığı için adını Gandalf koymuştuk. Biz, burada dururken, kapının önünde yattı, bir şeyler yapıyordu. Normalde hep masanın altına yatardı ama o gün yatmadı. En sonunda kitabı almış ağzına, götürüyordu. Ben de onu görünce kapıdan dışarı çıktım ve ‘Gandalf’ dedim. Sonra kuyruğunu sallayarak geldi ve kitabı ondan aldım. Sonra kendisine tavuk döner ısmarlayıp, dükkana geri geldim” dedi.



"İYİ TEPKİLER ALDIK"

Güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya ortamında paylaşınca büyük beğeni alarak, yüzlerce kez paylaşıldığını dile getiren Yırık, “Köpeğin kitap çalması biraz garip. Bununla ilgili baya iyi tepkiler aldık” diye konuştu.

Gandalf’ın kitap çalması sonrasında sosyal medya üzerinden, yakın civardaki başka bir kitapçıyı etiketleyerek, “Bu işte sizin bir parmağınız var mı?” şeklinde bir espri de yaptığını anlatan Yırık, “Sosyal medyadaki paylaşımımda zaten esprili bir şekilde özellikle onu sordum. Gandalf, o kitabı bizim buradan alıp, oraya götürecek yani eminim. Zaten Diren isimli engelli köpeğimiz var orada, o da Gandalf’ın arkadaşı. O yüzden oraya götüreceğini düşündük ve sonra aldı, yürüdü bu iş” ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR

Kafeler Caddesi esnafı olarak, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Yırık, şöyle devam etti: “Buradaki sokak hayvanlarının hepsine biz bakıyoruz zaten. Bütün esnaf çok sever. Diğer işletmelerde yemek yerler, buraya gelir burada yerler. Burada yemekleri ve suları her zaman hazır olur.”