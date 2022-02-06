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Sosyal medyada bunun cezası 114 bin TL

Sosyal medyada bunun cezası 114 bin TL

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ürün tanıtımı sırasında "ürün tanıtımı" ibaresi kullanmayan bir sosyal medya fenomenine 114 bin TL para cezası kesildi.

 Yeni düzenlemeyle influencerların elde ettikleri gelirleri bir banka hesabı aracılığıyla almaları ve vergilerinin de bu banka hesaplarından otomatik olarak kesilmesi gerekiyor. Ayrıca influencerlar bir ürünü tanıtırken paylaşımlarına ‘Ürün tanıtımı’ ibaresini koymak zorundalar. Ayrıca sosyal medya fenomenleri bir ürünün tanıtımını yaparken kullanıcıların reklamı algılamasını sağlamalı.

Webtekno'dan Ayşegül Can'ın haberine göre bir sosyal medya fenomeninin yaptığı paylaşımda Rekabet Kurulu tarafından örtülü reklam içerdiği tespit edildi. Fenomen 114 bin lira para cezası ödeyecek.

Etiketler sosyal medya fenomen ürün tanıtımı ceza para para cezası
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