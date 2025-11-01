Sosyal medyada ''güvenli ödeme'' tuzağıyla milyonlarca liralık vurgun

  1. Anasayfa
Diyarbakır merkezli 11 ilde sosyal medya üzerinden ''güvenli ödeme yöntemi'' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 24 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Yapılan adli işlemler sonucunda 28 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

