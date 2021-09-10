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Sosyal medyadan duyurdular: Koronavirüs aşısı olana Erdoğan hediyesi

Sosyal medyadan duyurdular: Koronavirüs aşısı olana Erdoğan hediyesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, koronavirüs aşısı olanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabından hediye edileceği açıklandı.

ODA TV'de yer alan habere göre, AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, korona virüs aşısı olanlara hediye verileceğini duyurdu.

Kılıçoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kitabının aşısını olup partiye gelen ilk 62 kişiye hediye edileceği belirtildi.

Kılıçoğlu şunları yazdı:

"Aşısını olup partimize gelip müracaatta bulunan hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı eseri ilk 62 kişiye hediye ediyoruz."

Etiketler erdoğan karne hediyesi
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