  Sosyal medyaya bant daraltmada bandon çapı genişletiliyor!

Güncelleme:

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltması uygulamasında oranının yüzde 50’den yüzde 90’a yükseltilmesi öngörülüyor.

AK Parti Grubu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin dikkat çeken noktalarından biri, mahkeme kararı beklenmeden internet içeriklerinin kaldırılabilmesine imkan tanıyan düzenleme. Buna göre, mahkemeye yapılan başvurularda ayrıntılı inceleme yapmadan, ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği durumlarda içerik hakkında hızlıca karar verilebilecek.

Ayrıca düzenleme, Türkiye’de günlük erişimi on milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını da kapsıyor. Bu platformlar, şikayet edilen içeriği kaldırmadıkları takdirde başvuru üzerine uygulanacak yaptırımlarla karşılaşacak. Mevcut sistemde yüzde 50’ye kadar çıkarılabilen bant genişliği daraltma oranı, yeni teklif ile yüzde 90’a kadar yükseltilebilecek.

Komisyon Üyesi CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, hükümetin bu düzenlemeyle hedeflediği değişikliklere ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Özellikle internet kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip ederek cezalandırma amacı güden ve bizim 'trol yasası' olarak nitelendirdiğimiz düzenlemeler yeni 'otoriterleşme yasaları' olarak karşımıza çıktı. Kanun bu şekilde yasalaşırsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na tanınan aşırı yetkiler, idari gücün gereksiz ve ölçüsüz biçimde genişlemesine yol açacak ve kurumun çevrimiçi içeriğin bir idari organ tarafından fiilen izlenip müdahale edilen bir yapıya dönüşmesine yol açacaktır. İnfaz yasasında siyasi mahkumların kapsam dışı bırakılması niyeti ise devam ediyor. Bu yöndeki Anayasaya aykırılık iddialarımız iktidar kanadı oyları ile toplantının başında reddedildi. Muhalefetin itirazları devam ediyor"

Cumhuriyet

