Sosyal medyayı sallayan seçim itirafları

Sosyal medyada elden ele yayılan ve Şahin Güzey imzası barındıran YSK ile ilgili birtakım iddialar gündem olurken, CHP'li Onursal Adıgüzel, işin aslını anlattı.

Sosyal medyada elden ele yayılan ve Şahin G. imzası barındıran YSK ile ilgili birtakım iddialar gündem oldu. YSK'da çalışan bir mühendis olduğu iddia edilen Şahin Güzey hakkında gerçeği CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel anlattı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a konuşan Adıgüzel, "YSK’de çalıştığı iddia edilen bu kişiyi biz araştırdık. Böyle bir kişi YSK’de hiç çalışmamış, hatta böyle bir kişinin gerçekte var olduğundan da şüpheliyiz." dedi.

Adıgüzel, "biz böyle bir kişi yok deyip de söz konusu iddiaları göz ardı etmedik, araştırdık. İlk etapta bu iddiaların asılsız olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu anlamak için seçim sistemini, seçimlerin işleyişini bilmek yeterli. YSK’nin sisteminde yer alan sonuçlar ile sandık başında tutulan ve görevli parti müşahitlerince imzalanan tutanaklar örtüşmeyeceği için olabilecek bir hile girişiminin tespit edilmesi çok kolay." ifadeleriyle olayın gerçek olmadığının altını çizdi.

SEÇİMDE ELEKTRİKLER KESİLİRSE

Adıgüzel, söz konusu metnin doğru olmadığının geçmişte paylaşıldığını söyleyerek "Geçmişte de doğru olmadığı, neden doğru olmayacağı açıklanmış bu metnin seçim öncesinde dolaşıma sokulması seçmenler üzerinde bir karamsarlık ve umutsuzluk yaratma amaçlı açık bir manipülasyondur zaten. Ama sizin de değindiğiniz, var olmayan bir YSK çalışanına atfedilen açıklamada yer aldığı gibi bir dijital manipülasyonun yapılması az önce açıkladığım üzere, mümkün değil. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Ancak başka manipülatif yöntemler denenebileceği yönünde şüphelerimizi de hep canlı tutuyoruz ve her tür olasılığa karşı tedbirlerimizi alıp çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve özenle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...