Soyağacından sonra şehit tespit sistemi de çöktü !

e-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti.

Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu.

Vatandaşlar, aile büyüklerini ve memleketlerini e-Devlet üzerinden öğrendiler.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı. Dedesinin hangi savaşta şehit düştüğünü bilmeyen vatandaşlar, bunu MSB'nin internet sitesinden öğrenebiliyor.

SİSTEM GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığın'ın mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site öğle saatlerinde tamamen kilitlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları dedelerinin şehit bilgilerine ulaşıp, paylaşırken, bazı kullanıcılar ise çoğu şehit bilgisinin sisteme eklenemediğini ileri sürdü.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.