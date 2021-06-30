Soylu için Devlet Denetleme Kurulu'na 'harekete geçin' çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Süleyman Özışık'ın itiraflarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesini istedi.

Geçtiğimiz günlerde Youtube’da yayınlanan 18.06.2020 tarihli Süleyman Özışık ile Hadi Özışık arasında geçen bir söyleşinin video kaydında Süleyman Özışık tarafından sarf edilen “…Ben gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun.' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı…. Hepsi görevine iade edildi…. ” şeklindeki ifadelerine dikkat çeken CHP'li Bekaroğlu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun oluşumu, yetkisi, görevleri, çalışma usulü, kararlarına itiraz vb. konularda 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıntılı düzenlemeler bulunduğunu söyledi.

Özışık'ın ifadelerinden; OHAL Kararnameleri ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinden bazılarına (binlerle ifade edilen sayıda) ait dosyaların bizzat gazeteci Süleyman Özışık tarafından Süleyman Soylu ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna veya diğer mercilere götürüldüğünün ve adı geçen gazeteci tarafından suçsuz oldukları düşünülen bu kamu görevlilerin durumlarının incelenmesinin sağlandığının, bu dosyalarla ilgili inceleme yapılması ricasında bulunulduğunun, yapılan/yaptırılan inceleme sonucunda bu kamu görevlilerinin suçsuz bulunarak görevlerine iade edildiğinin anlaşıldığını ifade eden Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bu itirafların doğru olup olmadığını sordu.

ÖZIŞIK'A BU GÖREVİ KİM VERDİ?

Söz konusu video kaydında gazeteci sıfatıyla açıklamalarda bulunan Süleyman Özışık’a Olağanüstü Hal Kararnameleri ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinden bazılarının dosyalarının yeniden araştırılmasında aracılık etme görevi mi verilmiştir?" diye soran Bekaroğlu, bu görevin Süleyman Özışık'a kim veya kimler tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi.

Süleyman Özışık’ın bu aracılık etme görevindeki gerçek konum ve sıfatının ne olduğunun izah edilmesi gerektiğini savunan Bekaroğlu, Oktay'a "Süleyman Özışık savcı mıdır? Hâkim midir? Müfettiş midir? OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi midir? Bu tür işlemlere aracılık etme görevini neden üstlenmiştir? Adı geçen gazeteci binlerce dosyayı tekraren inceleyen bir üst yargı mercii konumunda mıdır? Adı geçen gazetecinin görüşlerine bu denli itibar edilmesinin nedeni nedir? " sorularını yöneltti.

DEVLET DENETLEME KURULU GÖREVE

Videoda iddia edilen dosyası yeniden incelenen ve masum oldukları anlaşılarak görevlerine iade edilen binlerce kamu görevlisinin kimler olduğunun, unvanlarının ne olduğunun, bunların Süleyman Özışık’la hangi mekanizmayı kullanılarak ilişki kurduklarının açıklanmasını isteyen Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şu sorularına da cevap istedi:

Kamuoyunda yer alan bazı ihraçların geri alınması için FETÖ Borsası kurulduğu, rüşvet verildiği vb. iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir araştırma ve soruşturma görevi verecek misiniz?

Video kaydındaki söyleşide iddia edildiği gibi kamu görevlerinden bazı ihraçların geri aldırılması konusunda adı geçen şahıs ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkan ve üyeleri arasında herhangi bir görüşme trafiği gerçekleşmiş midir? Bu görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin çeşitli sabit ve mobil telefon kayıtları ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu merkezindeki kamera kayıtlarının güvenceli bir şekilde korumaya alınarak bunlar üzerinden tespiti konusunda Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir araştırma ve soruşturma görevi verecek misiniz? Eğer söz konusu iddialar kanıtlanırsa OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında Devlet Denetleme Kuruluna araştırma, inceleme ve soruşturma görevi verecek misiniz?

Bu iddialar doğrulanırsa OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin görevden azli ve yargılanması için gerekli mekanizmaları harekete geçirecek misiniz?

Video kaydındaki söyleşide iddia edildiği gibi kamu görevlilerinden bazı ihraçların geri aldırılması konusunda adı geçen şahıs ile İçişleri Bakanı Sn Süleyman Soylu arasında herhangi bir görüşme trafiği gerçekleşmiş midir? İçişleri Bakanı adı geçen gazeteciyi hangi sıfatla böyle bir işi görüşmek üzere Bakanlık merkezinde kabul etmiştir? Bu durumun devlet yönetme geleneğindeki yeri nedir?

Bu görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin çeşitli sabit ve mobil telefon kayıtları ile bakanlık merkezindeki kamera kayıtlarının güvenceli bir şekilde korumaya alınarak bunlar üzerinden tespiti konusunda Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir araştırma ve soruşturma görevi verecek misiniz? Eğer söz konusu iddialar kanıtlanırsa İçişleri Bakanı Sn Süleyman Soylu hakkında Devlet Denetleme Kurulunca araştırma ve ön incele görevi verecek misiniz?

Bu iddialar doğrulanırsa İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu’nun görevden azli ve yargılanması için gerekli mekanizmaları harekete geçirecek misiniz?