Stanford Üniversitesine kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu

Senem Işık, ABD’deki Stanford Üniversitesi’ne kabul edilen tek öğrenci unvanını elde etti. 2020-2024 arasında uygulamalı matematik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında çift dal yapmaya hazırlanan Işık, Silikon Vadisi’nde staj yapacak.

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde okuyan Işık, dünyaca ünlü Türk piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin müzik okulunda piyano alanında yarı konservatuar eğitimi gördü. Senem ‘in eğitimindeki en büyük destekçisi ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde büyük projelere imza atan Garantialsat Gayrimenkul A.Ş. Fatih Ay oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Birleşik Dünya Kolejleri'nde de eğitim gören Işık, şu anda 80 farklı ülkeden seçilmiş öğrencilerle birlikte daha barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek için okulunun Hindistan kampüsünde Türkiye'yi temsil ediyor.

Burada gördüğü Uluslararası Bakalorya eğitimini okul birincisi olarak tamamlayan Işık, matematik alanında birçok ulusal ve uluslar arası yarışmalarda derece elde etti. Hindistan'da katıldığı ulusal matematik yarışmasında altın madalya kazanan Işık, MIT'den matematik ve felsefenin kesiştiği Sonsuzluk ve Paradokslar alanında ders aldı, Sonsuz Kümeler alanında yaptığı araştırma Türk Zeka Vakfı tarafından yayınlandı.

PROJESİNE SPONSOR OLDULAR

Işık’ın, okulunda kaptanı olduğu Robotik takımı Hindistan birincisi oldu. The Changemaker Project, Işık’ın Hindistan'da kadınlara yönelik teknoloji okuryazarlığı projesini finalist olarak seçerek uygulanması için sponsor oldu.