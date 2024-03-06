Şubat'ın acı tablosu: 29 günde 36 kadın öldürüldü

Türkiye 2024 yılında da peş peşe yaşanan kadın cinayetleriyle sarsıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 29 gün süren Şubat ayında 36 kadın öldürüldü.

Haber3.com / Serhan Işılay

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 Şubat ayı raporuna göre, Şubat ayında 36 kadın daha öldürüldü.

Ayrıca 17 kadın da şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Bu ay işlenen 36 kadın cinayetinin 25’i ateşli silahla gerçekleşti. İlk iki ayda ise 67 kadın cinayetinin 44’ünde ateşli silahlar kullanıldı.

2024 Şubat Raporu

Şubat Ayında 36 Kadın Cinayeti, 17 Şüpheli Kadın Ölümü

Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 14 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklar ise sistematik şekilde maalesef kadın cinayeti verilerini tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

17 kadın hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü

Bu ay 36 kadın cinayeti işlenmiş, 17 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 36 kadından 17’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahanelerle, 1’i failin evli olduğu kadınla arasını bozduğunu düşündüğü için, 1’i uyuşturucu parası vermediği, 1’i kötü yola düştüğü bahanesi, 2’si kızının ve kardeşinin kararını desteklediği bahanesiyle öldürüldü. 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

İllere göre Şubat ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

Kadınlar kimler tarafından öldürüldü?

Şubat ayında öldürülen 36 kadının 10’u evli olduğu erkek, 7’si eskiden evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 4’ü babası, 3’ü oğlu, 2’si tanıdık biri, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. 2 olayda ise failin yakınlığı tespit edilememiştir. Bu ay kadınların %28’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 17’si evinde, 11’i sokakta, 2’si arabada, 2’si otelde, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i işyerinde, 1’i lojmanda öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların %47’si evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silah ile öldürüldü

Bu ay öldürülen kadınların 25’i ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %69’u ateşli silah ile öldürüldü.

Öne çıkan veriler:

Kadın cinayetlerinde en çok ateşli silah kullanıyor ve bu silahların büyük kısmı ruhsatsız ve kaçak yollardan elde ediliyor. Bireysel silahlanmanın artması, ruhsatsız ve kaçak silah ediniminin kolaylaşması kadın cinayetlerini artırıyor. Verilerimiz gösteriyor ki bu ay işlenen 36 kadın cinayetinin 25’i ateşli silahla gerçekleştirildi. Bu durum devletin hem şiddeti önleme politikalarında hem de silah kontrolü konusundaki yetersizliğini gösteriyor. Silahın bu kadar kolay ulaşılabilir olması kadınları sürekli tehlike altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Bu durum, kadınların hayatlarını korumak için yeterli önlemlerin alınmadığının ve ciddi bir politik irade eksikliğinin göstergesi olarak eleştirilebilir. Kadın cinayetlerine karşı etkili mücadele, aynı zamanda kapsamlı silah kontrolü politikalarıyla da mümkündür. Kadınları koruyamayan devlet, faillerin bu kadar kolay silah sahibi olmasını da engelleyemiyor.

Bu ay 36 kadın cinayetinde 17 kadın hayatına dair karar aldığı bahanesiyle öldürüldü. 6 kadın kıskançlık bahanesiyle, 4 kadın barışmayı reddetmesi, 5 kadın boşanmak istemesi, 1 kadın ilişkiyi reddetmesi, 1 kadın ise evlenmek istemesi bahanesiyle öldürüldü. Kadınların kendi hayatları üzerindeki hakimiyetini kabul etmeyen erkek egemen zihniyetin varlığını gösteriyor. Bu veriler sadece sayı değil, hayatlarını özgürce yaşamak için mücadele eden kadınlardır. Kadınları dört duvar arasına kapatmak isteyenlerle mücadelemiz her zaman devam edecek.