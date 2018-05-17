SON DAKİKA
TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA İSRAİL AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mayıs 2018 11:17

Suç örgütü lideri Kadıköy'de yakalandı !

Suç örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy’de gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Kadıköy'de yakalandı !
A+ A-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri  Volkan Rençber’in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı.  Rençber’in Kadıköy Moda’da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber,  Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Rençber’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber’in grubuna yönelik 20 Ocak’ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber’in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek’e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

 

DHA

volkan rençber , kadıköy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM