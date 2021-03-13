Geçtiğimiz Ekim ayında koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti. Olayla ilgili ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı da ekim ayı sonunda koronavirüse yakalanmıştı.

Bakan Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü.

CENAZESİ YARIN İSTANBUL'DAN KALDIRILACAK

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servet Soylu için yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonra da Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

TAZİYE MESAJLARI

Bakan Soylu'nun annesinin vefat haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin."

Bakan Elvan: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İletişim Başkanı Altun: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Süleyman Soylu'ya baş sağlığı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.