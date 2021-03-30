  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sultangazi'de akraba kavgası: 3 kişi yaralı

Sultangazi'de akraba kavgası: 3 kişi yaralı

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen akraba kavgasında, açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan bir kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen grup arasında henüz sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı silah ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişi de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, kaçan kişiyi arıyor.

Etiketler kaza sultangazi kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada iğrenç trend! Her an daha korkunç oluyor
Skandal görüntüler! Metro istasyonunda striptiz
Son ankette dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı
Eve döndüğünde gördüklerine inanamadı
Vedat Milor’un pudra şekeri mesajı Twitter'ı karıştırdı
Bahçeli tepki gösterdi, Erdoğan tebrik etti
Milyonlarca çalışanın emeklilik hayali yıllar sonrasına kaldı!
Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili yeni gelişme!
Zonguldak'taki tünel inşaatında müthiş keşif!
Birkan Sokullu’nun sevgilisi ortaya çıktı