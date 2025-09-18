Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonda kavga çıktı. Yaşanan gerginlik nedeniyle DEM Partililer toplantıyı terk etti.

TBMM'de ''Terörsüz Türkiye'' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11'inci toplantısı için bir araya geldi.

Toplantıya Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri katıldı.

Ancak toplantıda, gerginlik yaşandı ve DEM Partililer toplantıdan ayrıldı.

KONUŞMALARI TEPKİ ÇEKTİ

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği Temsilcisi Mehmet Beşir Şimşek, Kürtlerin devlet ile terör örgütü PKK arasına sıkıştığını vurgulayarak, "Gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak suiistimal edenler olsun gerekse de Kürt halkı adına çıkıp bir mücadele içerisine giren yapılar; Kürtleri ve Türkleri ayakta tutan o sağlam temele zarar vermiştir. Fakat PKK gerçekten hiçbir zaman Kürtlerin adına bir iş yapmamıştır. PKK, devletin polisi ve askeriyle ne kadar çatışma içerisine girdiyse bir o kadar da Kürt halkıyla girmiştir. O yüzden bu işin sağlıklı ilerleyebilmesi için çözümün doğru olması lazım. PKK sanki bütün Kürt halkının gerçek temsilcisi gibi bir iş yapılacaksa bu yanlış olur" dedi.

Şimşek'in, devlet adına hareket eden bazı grupların köyleri bastığını ve sivilleri öldürdüğünü söylemesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız araya girerek, "Biz sizi buraya devlete, askere, polise hakaret edebilirsiniz diye çağırmadık" dedi. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de Şimşek'e tepki gösterdi. Ardından Oluç ve Çiçek, dışarı çıktı.

'HERKES KULLANDIĞI DİLE DİKKAT ETMELİ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise komisyonun zor bir meselenin çözümü ile ilgilendiğini değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle herkesin kullandığı dile ve üsluba dikkat etmesi en önemli şartlardandır. 50 yıllık süreçte çok büyük acılar yaşandı. Bu büyük acıların her birisinin üzerine gitmek, bu acıları deşmek, bunların üzerinde konuşmak çözüme en ufak bir fayda sağlamayacaktır. Dolayısıyla prensip olarak, 'Bunları geride bırakalım' dedik. Hatta sizin oturduğunuz masanın bir tarafında şehit aileleri, gazilerimiz otururken bir tarafında ise Barış Anneleri oturdu. Herkes şunu söyledi; 'Biz evlatlarımızı şehit verdik ama barış sağlanacaksa geçmişte yaşadıklarımızı gömmeye hazırız.' Bir başkası da dedi ki; 'Biz artık evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmek istiyoruz.' Böyle olumlu ilerleyen bir süreçte bugüne kadar ısrarla geçmişte yaşananların asla gündeme getirilmemesi, bunların üzerinden yeni bir siyasi polemiğin ortaya çıkarılması ve ayrışmayı sağlayacak birtakım gelişmelere imza atılmamasını temin etmeye çalıştık."

'YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR'

Sunumların ardından komisyonun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'deki Kürt ve Türk halkının en temel ortak değerlerinden birisi, Müslümanlıktır. Bir kere Adem ve Havva'nın çocukları olma bakımından kardeşiz, bir ayrımımız yoktur. İkincisi ise Müslüman kardeşiyiz. Hocalarımız da ayet ve hadislerle önümüze bu gerçeği koyuyor. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni bir süreç başlamıştır. Bu ülkede Kürtler ve Türklerin arasına, milletin arasına birtakım fitneler koyulmaya çalışıldı. Eğer tarihi bu şekilde incelemeye kalkarsak; inanın ki önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Her acının arkasında kim, kimler, nasıl ve niye var şeklinde hareket edip o günün şartları içerisinde konuşmaya başlarsak değil toplantılar, değil oturumlar yıllar yetmez. Dolayısıyla en başta bir prensibi dile getirdik; bu millet çok acı çekti. On binlerce insan öldü, binlerce insan şehit oldu. Analar çok ağladı, artık ağlamasınlar ve Türkiye tarihten getirdiği ortaklığı geleceğe taşısın. Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde dünü tartışmak yerine yarın nasıl bir Türkiye'yi, güçlü, müreffeh, Kürt, Türk, Arap bir araya gelmiş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir ülkeyi nasıl inşa etmeliyiz, bunu konuşmalıyız."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun önümüzdeki hafta çarşamba günü düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinlemek üzere toplanacağını belirterek toplantıyı kapattı.

Sözcü