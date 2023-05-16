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Suriye sınırında 1'i PKK'lı 12 kişi yakalandı

Suriye sınırında 1'i PKK'lı 12 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler suriye sınır türkiye msb
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