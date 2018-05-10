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  3. 10 Mayıs 2018 14:00

Sürpriz ayrıntı: Muharrem İnce, Erdoğan'ı şaşırtmış

Dün gerçekleşen Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan zirvesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam 21.00'da görüştü. 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk televizyonundan Sibel Erdem'in verdiği bilgiye Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti. Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.

Erdoğan - İnce görüşmesindeki koltuk detayıErdoğan - İnce görüşmesindeki koltuk detayı

İnce, Erdoğan ile görüşmesinde neden kravat takmadı ?İnce, Erdoğan ile görüşmesinde neden kravat takmadı ?

 

 

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