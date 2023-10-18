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Sürücüler dikkat! Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
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Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 19 ve 20 Ekim tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle tünel 5 saatliğine kapatılacak. 

Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

 

AA

Etiketler avrasya tüneli trafiğe kapatılacak
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