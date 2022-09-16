Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı. Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti" ifadeleri yer aldı.