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Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti" ifadeleri yer aldı.

Etiketler tahıl sevkıyatı tahıl sevkiyatı gemi Türkiye ukrayna rusya
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