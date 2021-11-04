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Taksi şoföründen akılalmaz yalan!

Taksi şoföründen akılalmaz yalan!

Denizli'de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasbedildiğini söyleyen taksi şoförünün yalanı kamera kayıtları ile ortaya çıktı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Y., gerçeği anlattı.

PARAYI SEVGİLİSİNE VERMİŞ

Y., ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı. 'Suç uydurma', 'kamu görevlilerini oyalama' suçlarından hakkında işlem yapılan Y., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Etiketler taksi şoför
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