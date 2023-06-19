Taksim'de Onur Yürüyüşü gerginliği; gözaltılar var

İstanbul’da düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim'e çıkan neredeyse tüm yollara barikat kurulurken, polis Harbiye'de 8 kişiyi gözaltına aldı.

Onur Yürüyüşü için öğle saatlerinden itibaren Taksim çevresinde toplanmaya başlayan transların adreslerinden biri de Cihangir oldu.

Polisler, bariyer ve barikatlarla kapattığı noktalarda e-Devlet görevlendirme belgesi isteyip sadece Beyoğlu'nda çalışanların geçişine izin verdi.

Harbiye'den Taksim'e yürümeye çalışanlara engel olan polis, ara sokaklarda LGBTİ+'ları gözaltına aldı. LGBTİ+'lar Harbiye'nin ara sokaklarında engellere rağmen 9. Trans Onur Yürüyüşü Basın Açıklaması'nı okudu.

Gazeteci Zeynep Kuray'ın aktardığına göre, Harbiye'nin ara sokaklarında polisler, taksiye binen Yusuf isimli trans bireyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

9. İstanbul Trans Onur Haftası'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Harbiye'de 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan gözaltıları görüntülemek isteyen gazetecilere polis engel oldu.