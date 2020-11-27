Tarifsiz mutluluk! 8 yaşındaki işitme engelli kız ilk kez duydu

Kaymakam Aslan, bir süre önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile yaptığı aile ziyaretleri kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Remziye Kaya'nın konuğu oldu.

Kaya'nın 8 yaşındaki kızı Remziye ve 7 yaşındaki oğlu Yakup Kaya'nın işitme engelli olduğunu öğrenen Aslan, çocukların gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için talimat verdi.

Doktora götürülen çocukların işitme cihazıyla sesleri duyabileceğinin belirlenmesi üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Remziye Kaya'ya işitme cihazı temin edildi.



Kaya ailesinin yaşadığı eve Kaymakam Aslan ile giden sağlık görevlileri, temin edilen cihazı 8 yaşındaki Remziye'nin kulağına taktı.

Bu sayede ilk kez sesleri duymaya başlayan Remziye'nin sevinci, evde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Ailenin mutluluğuna ortak olan Aslan, işitme engelli Yakup için de en kısa zamanda cihaz temin edileceği müjdesini verdi.

Çocukların işitmesi için seferber olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Remziye kızımız kulaklık takarak ilk kez duymuş oldu. Remziye artık hayata daha umutla bakacak, okuma, yazma öğrenecek. Yaşıtlarıyla oynayabilecek. Çok mutlu oldum. İnşallah Yakup da duyabilecek. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Umarım daha farklı sağlık problemi olan vatandaşlarımıza da elimizi uzatabiliriz. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Abla Nergiz Kaya da Kaymakam Aslan'a teşekkür ederek, "Kardeşim duymaya başladı, çok mutluyum. Bir şey söylediğimiz zaman bakıyor, tepki veriyor. Kardeşim duymadığı için iki yıl önce trafik kazası geçirmişti. Artık bir araba ona yaklaştığında sesini duyabilecek. Artık onu işaretle uyarmak zorunda kalmayacağız. Allah razı olsun." dedi.