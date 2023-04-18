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Tarım Kredi Marketleri'nden 900 ürün için ''seçim'' kararı

Tarım Kredi Marketleri'nden 900 ürün için ''seçim'' kararı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.
Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası 1 ay daha uzatıldı.
Listede bulaşık makinesi tableti, çamaşır makinesi deterjanı, duş jeli, tuvalet kağıdı, çay ve kahve gibi birçok ürün bulunuyor.

Etiketler Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 900 ürün seçim fiyat sabitleme
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