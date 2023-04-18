Tarım Kredi Marketleri'nden 900 ürün için ''seçim'' kararı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.

Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası 1 ay daha uzatıldı.

Listede bulaşık makinesi tableti, çamaşır makinesi deterjanı, duş jeli, tuvalet kağıdı, çay ve kahve gibi birçok ürün bulunuyor.