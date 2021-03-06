  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'dan tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki bir evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

 Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı. 

Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek. 

Etiketler Aslı Yılmaztürk ölüm ölüm nedeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Kırmızı Oda'da kimsenin fark etmediği ayrıntı
Kırmızı Oda'da kimsenin fark etmediği ayrıntı
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Naci Ağbal'dan yazılı açıklama: 128 milyar dolar yerine nasıl konulacak?
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak olan modeller
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
İstanbul'da yol verme kavgası kamerada