Tasarruf sözde kaldı... AK Partili belediye milyonlarca lira harcadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesi göndermesinden 3 gün sonra AK Partili Haliliye Belediyesi'nin, 9 milyon TL'lik araç ve iş makinesi kiraladığı ortaya çıktı.

Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle 2022 yılında yaptığı araç ve iş makinesi alımını, “Köklü yatırım, artık envanterde kiralık araç yok” sözleriyle duyurmuştu.

ÜÇ GÜN SONRA İHALE

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, AK Partili Haliliye Belediyesi, 2022’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 191 milyon 789 bin 157 lira yatırım almış ve bu yatırımı “Köklü yatırım, artık envanterde kiralık araç yok” sözleriyle duyurmuştu. Söz konusu destek kapsamında belediyeye 183 araç, iş makinesi ve temizlik araçları kazandırıldığı bildirilmişti. Ancak belediyenin “kiralık araca ihtiyacının olmadığı” belirtilmesine karşın, Bakan Şimşek’in yayımladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin kamu idarelerine gönderilmesinden üç gün sonra belediye “araç kiralama işi” ihalesi imzaladı.

KATILAN TEK FİRMA

5 Temmuz’da yapılan ihalede, belediye iştirak şirketi olan Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ihaleye katılan tek firma oldu. Şirketle sözleşme 20 Temmuz’da imzalandı ve ihale kapsamında belediye, 9 milyon 54 bin 150 liralık harcama yaptı. Belediyenin hem yatırıma hem de tasarruf genelgesine karşın 9 milyon liralık “araç kiralaması” yapmaktan geri durmaması dikkat çekti.

Cumhuriyet