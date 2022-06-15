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Tatil bölgesinde yeni karar: Midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı

Tatil bölgesinde yeni karar: Midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine midibüs ve otobüs girişlerinin yaz sezonu sonuna kadar yasaklanmasına karar verildi.

YAZ SEZONU BOUYUNCA GEÇERLİ OLACAK
İlçe Trafik Komisyonunun kararı kapsamında, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını, 19-32 kişilik midibüs ile otobüs tipi araçlar yaz sezonu boyunca kullanamayacak.

 Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek.

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonunun kararı 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak. (AA)

Etiketler tatil sezon karar
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