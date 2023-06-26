Tatilcilere kötü haber: Yağışlı hava geri dönüyor!

Kurban Bayramı tatilinde hava haritaları güncellendi. Pek çok ilimiz yazı yaşayacak diğer illerimiz ise sağanak yağışların etkisi altında olacak... Meteoroloji de yeni haftanın hava durumu tahmini haritalarını güncelledi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tahminlerine göre, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



