  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tatilcilere kötü haber: Yağışlı hava geri dönüyor!

Tatilcilere kötü haber: Yağışlı hava geri dönüyor!

Tatilcilere kötü haber: Yağışlı hava geri dönüyor!
Güncelleme:

Kurban Bayramı tatilinde hava haritaları güncellendi. Pek çok ilimiz yazı yaşayacak diğer illerimiz ise sağanak yağışların etkisi altında olacak... Meteoroloji de yeni haftanın hava durumu tahmini haritalarını güncelledi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tahminlerine göre, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım...
Dolar, Euro ve altın bayram öncesi yeniden zirvede
En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!
Kahramanmaraş'ta deprem
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar
İzmir'de korkutan deprem
Tatilci çöplüğü utandırdı
Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı
Kartpostal değil; İstanbul'un kendisi... Gökyüzünde büyüleyen manzara..