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Metro durağındaki bombayla ilgili valilikten açıklama

Metro durağındaki bombayla ilgili valilikten açıklama
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Başakşehir metro durağında şüpheli bir cisim bulunması üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri yönlendirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Metro durağındaki bombayla ilgili valilikten açıklama - Resim : 1

 VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15.07'te alınan bomba ihbarı üzerine, Başakşehir İlçesi Turgut Özal Metro İstasyonu'na intikal etmiştir. Ekiplerimizin bölgede yaptığı incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur. Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde; Nevi belirsiz 2 Gr yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu, 1 adet kalem pil olduğu görülmüştür. Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı

Etiketler bomba panik metro
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